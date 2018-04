Mislukte liquidatie: No Surrender-kopmannen komen voorlopig vrij

DEN HAAG - Alexander M., oud-voorzitter van de Haagse afdeling van motorclub No Surrender, en zijn 'rechterhand', Richard J. uit Pijnacker-Nootdorp, komen voorlopig vrij. Samen met een derde verdachte, Hendrikus van den B. (37), stonden de twee mannen terecht voor de mislukte liquidatie van een 40-jarige man uit Den Haag, eind 2016 in Ridderkerk.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drie geprobeerd een 40-jarige Hagenaar dood te steken bij een bedrijfspand aan de Tinstraat in Ridderkerk. Daar werden illegale medicijnen en anabolen steroïden gemaakt. De mannen werden in april vorig jaar aangehouden. Twee van hen waren lid van motorclub No Surrender, maar dit wil volgens de verdediging van de mannen niet zeggen dat deze zaak nu een zaak van de motorclub is: 'Dat mensen lid zijn geweest, maakt dit geen 'motorclubzaak'.'

Eerder verklaarde de officier van justitie tijdens de zaak dat de drie vast zouden blijven zitten. Het was 'niet uit te leggen aan de maatschappij' als de mannen vervroegd op vrije voeten zouden komen.



Toch vrij

Volgens hun advocaten moeten de twee verdachten wel vrijkomen tot het moment dat de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Daar heeft de rechter in toegestemd: op 30 april komen de mannen (onder strenge voorwaarden) voorlopig vrij. De familie reageert juichend op het besluit van de rechter.

Verslaggever Anniek Enthoven twittert vanuit de rechtszaal:



