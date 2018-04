Haal alles uit een dagje vrijmarkt op Koningsdag: de beste tips op een rijtje

REGIO - Snuffelen in de prullaria van anderen om te zoeken naar verborgen schatten of juist vroeg opstaan om zoveel mogelijk geld te verdienen en je rommel kwijt te raken. Als je aan Koningsdag denkt, denk je natuurlijk aan de vrijmarkt. Wij hebben de beste tips op een rijtje gezet om alles uit een dagje vrijmarkt te halen.

Wil je graag van je rommel af en wil je kijken hoeveel geld jouw prullaria nog oplevert? Dan is de kans groot dat jij morgenvroeg met al je spulletjes uitgestald op een kleedje klaar zit voor de eerste vrijmarktbezoekers. Maar waar moet je nou op letten of rekening mee houden?

1. Kies de juiste plek uit voor je spullen

De echte fanatiekelingen hebben natuurlijk allang hun favoriete verkoopplek gereserveerd met een flinke laag stoepkrijt, dus als je echt de allerbeste locatie wilt, ben je wellicht al te laat. Kijk goed of je nog ergens de juiste plek kunt bemachtigen. Kies bij voorkeur een plek waar zoveel mogelijk mensen voorbij komen, dus in een drukke straat, op een druk kruispunt of bij een drukbezochte winkel (maar blokkeer geen ingangen van huizen of winkels!).



2. Stal je spullen goed uit

Leg je spullen netjes neer zodat voorbijgangers goed kunnen zien wat je te koop hebt. Denk goed na over waar je je spullen neerlegt. Zo kan het slim zijn om je spullen op een tafel te leggen, zodat je potentiële klanten lekker kunnen snuffelen zonder gelijk rugproblemen te kweken. Speelgoed kan juist weer goed op het kleedje op de grond liggen; lekker dicht bij het perspectief van de kinderen. Heb je veel dezelfde artikelen zoals (strip)boeken, cd's of dvd's? Dan hoeft het niet overzichtelijk naast elkaar te liggen; mensen vinden het vaak ook fijn om lekker door de spullen heen te kunnen snuffelen.

3. Denk na over de prijs en durf af te dingen

Wat wil je bereiken met de verkoop van je spullen? Wil je zo snel mogelijk van je rommel af omdat het thuis in de weg ligt? Leg de prijslat dan niet te hoog. Maak een mooi prijsje voor je spullen zodat mensen het eerder kopen. Wat ook vaak helpt is om een 'drie voor de prijs van één'-actie te maken; zo word je publiek getriggerd om meer spullen bij jou te kopen. Bedenk in ieder geval wel van te voren wat je voor iets wilt hebben, zodat je niet staat te twijfelen als iemand vraagt hoeveel het kost. Dan sta je namelijk al 1-0 achter in het grote onderhandelspel!

Het is namelijk gebruikelijk om op de vrijmarkt af te dingen, dus wees hier niet bang voor. Wees niet te streng voor je klanten; jij wilt immers ook graag van je spullen af en vrijmarktklanten zijn er nu eenmaal op uit om zo goedkoop mogelijk te scoren. Wees echter ook niet te toegeeflijk. Heb je een item dat je heel graag voor een bepaalde prijs weg wilt doen? Leg dan uit aan je klant waarom jij per se die prijs voor je item wilt, dan komen jullie er heus wel uit. En belangrijk: leer ook je kinderen omgaan met afdingen, zodat ze niet terugdeinzen voor een mooie onderhandeling.

4. Wees sociaal en probeer op te vallen

Eén ding is zeker: tijdens Koningsdag ben je niet de enige die zijn pareltjes aan de man probeert te brengen. Denk er daarom over na hoe jij tussen al die andere verkopers op kunt vallen. Verkleed jezelf op een leuke manier, versier je kraampje of zet je meest bijzondere item prominent in beeld; dat roept vragen op! Wat ook vaak helpt is om gratis snoepjes of limonade en koffie uit te delen of kleine spulletjes in een grabbelton te gooien.

Probeer daarnaast een gezellig praatje te maken met je klanten. Vertel bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal over de spullen die je verkoopt, dat spreekt mensen aan. Als iemand wat van je koopt kun je hen wijzen op andere spullen die je in je kraampje hebt liggen. 'Meneer als u dit mooi vindt, dan zult u dit vast ook ontzettend leuk vinden.' Voor je het weet loopt je klant verder met een tas vol spullen uit jouw kraam.

5. Wees goed voorbereid

Misschien wel de meest logische tip in het rijtje, maar daardoor wel een hele belangrijke. Zorg ervoor dat je genoeg wisselgeld hebt, zorg voor een kleedje voor als het ineens gaat regenen, verkoop alleen spullen die er schoon, mooi en heel uitzien, weet welk bedrag je voor je spullen wilt en breng je goede humeur mee. Dan ben je helemaal klaar voor de verkoop van je zolderpareltjes!

Wil jij tijdens Koningsdag je slag slaan en speuren naar goedkope, bijzondere pareltjes tussen andermans spullen? Dan hebben wij tips voor je hoe je de beste koopjes kun opsporen.

1. Kies het juiste moment om te kopen

Niet alleen verkopers moeten er iets voor over hebben: ook jij als koopjesjager ontkomt niet aan het zetten van de wekker. Hoe vroeger je op de vrijmarkt bent, hoe meer kans je hebt om de beste producten tussen de rommeltjes te scoren. Sommigen kiezen ook voor de tegenovergestelde strategie: onderhandelen als de vrijmarkt ten einde loopt. Veel verkopers hebben dan namelijk geen puf meer om na te denken wat ze voor hun spullen willen hebben en doen hun waar voor een prikkie weg. Zo kun je optimaal profiteren, maar met het risico dat de meest bijzondere items als weg zijn.

2. Zorg voor kleingeld en durf te onderhandelen

Misschien een overbodige tip, maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: kleingeld, kleingeld, kleingeld! Het zal je maar overkomen dat je een pareltje ontdekt hebt, maar geen geld meer op zak hebt. Als je terugkomt van het pinautomaat kan je doelwit zomaar al bij een andere klant in de tas zitten.

Durf te onderhandelen als je iets ziet wat je echt wil hebben: dat hoort er nu eenmaal bij. Wees echter niet te standvastig, de verkoper wil immers ook wat geld verdienen aan zijn spullen. Als jullie goed met elkaar overleggen, komen jullie vast wel tot een mooi prijsje.

3. Let goed op wat je koopt

Kijk goed naar de status van de spullen waar je oog op valt. Het is zonde om iets te kopen wat thuis niet helemaal heel of beschadigd blijkt te zijn. Vraag bijvoorbeeld aan de verkoper of je bepaald speelgoed even uit mag proberen, zodat je zeker weet dat je geen kapot speelgoed koopt. Check ook of glaswerk, meubilair, boeken, of al die andere spullen die op de vrijmarkt te vinden zijn, er goed uitzien. Zo voorkom je teleurstellingen!

4. Wees goed voorbereid

Ook hier geldt: voorbereiding is alles. Naast het kleingeld dat je voldoende op zak moet hebben, is het ook een goed idee om een grote tas of rolkoffertje mee te nemen. Het kan wijs zijn om de route uit te stippelen die je wilt lopen, zodat je niet klem komt te zitten tussen de vele kraampjes.

LEES OOK: