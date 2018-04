Deel dit artikel:











Dit zijn de Haagse sporticonen die een zilveren ster op de Sportcampus krijgen De zilveren sterren op de Sportcampus | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De wand op Sportcampus Zuiderpark waarop de namen staan van lokale sporticonen is donderdagmiddag onthuld. Na een Wall of Fame met daarop lokale Europese en Wereldkampioenen en medaillewinnaars op de Olympische Spelen, is er nu ook een wand met zilveren sterren voor Haagse sporthelden.

De wand werd door wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, sport) onthuld. Onder anderen Pim Mulier - die verantwoordelijk was voor het ontstaan van de Nederlandse Voetbal- en Atletiekbond -, voetbaltrainer Dick Advocaat en scheidsrechter Mario van der Ende hebben een zilveren ster gekregen. Daarnaast behoren oud-voetballers Aad Mansveld en Lex Schoenmaker, voetbaltrainers Aad de Mos en Martin Jol en scheidsrechter Leo van der Krof tot de gelukkigen.

De Wall of Fame met Europese en Wereldkampioenen werd eind februari geopend. Hierop werden 145 Haagse Europese en Wereldkampioenen en medaillewinnaars op Olympische Spelen geëerd. Ze kregen een gouden ster waarop de sportprestaties staan genoemd.

Benieuwd wie er allemaal een zilveren ster hebben gekregen? De complete lijst vind je hier.