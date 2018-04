Deel dit artikel:











Buurtpost geopend, probleembuurt Den Hoorn moet nu veiliger zijn De nieuwe buurtpost in Den Hoorn | Foto: Omroep West In de buurt is ook een buurtpreventieapp in gebruik | Foto: Omroep West

DEN HOORN - Het moet vanaf donderdag een stuk prettiger wonen zijn aan het Kloosterpad in Den Hoorn. Een leegstaande woning is omgebouwd tot buurtpost. De wijk wordt al tijden geplaagd door overlast, criminaliteit en moord. In de buurtpost houden de woningbouwvereniging en de gemeente een oogje in het zeil.

Begin januari trokken bewoners aan de bel over rondhangende daklozen, verslaafden en inbraken. Ook werd er meerdere keren openbaar drugs gebruikt en zou er sprake zijn van illegale prostitutie. Twee weken later werd een 59-jarige bewoner van het complex in huis vermoord, twee mannen en een vrouw van buiten Den Hoorn zitten vast in deze zaak. Korte tijd later is een bewoner dood op straat gevonden, de man blijkt een natuurlijke dood te zijn gestorven.

De buurtpost als uitkijkpost In de buurtpost werken de gemeente en woningbouwvereniging Wonen Midden-Delfland samen aan meer veiligheid. Een complexbeheerder is aanwezig om toezicht te houden en een oogje in het zeil te houden. LEES OOK:

