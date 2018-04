Hoera, meivakantie! 12 tips voor een dagje weg

REGIO - Jaaaa, het is meivakantie! Samen met Kidsproof hebben we de 12 leukste tips verzameld om er samen met je (klein)kind op uit te gaan in onze mooie regio.

1. De grootste lol in Lollieland

Tijdens het Lollieland Festival is LOL de baas. Spring een gat in de lucht op een van de vele springkussens, laat je schminken en dans mee in de superdisco!

Leiden – 30 april t/m 6 mei 2018

2. Kanoën, klimmen en zeilen Vlietland

Maak kennis met de leuke activiteiten van Watersportcentrum Vlietland. Op 1, 2 en 3 mei kun je kanoën, klimmen of zeilen. Bekijk de activiteiten en reserveer even van tevoren.

Leidschendam – 1, 2 en 3 mei 2018

3. Laat je betoveren door De Kleine Zeemeermin

Laat je meenemen naar de betoverende wereld onder water met De Kleine Zeemeermin. Deze gloednieuwe familiemusical van Theater Terra is op 29 april in de Koninklijke Schouwburg.

Den Haag – 29 april 2018

4. Spannend én leerzaam: het Ontdekkingspad

Supertip: het ontdekkingspad. Haal de kaart bij Boer en Goed, het kaaswinkeltje bij natuurspeeltuin De Swetse Speeldernis aan de A4 bij Zoeterwoude. De speeltuin is ook echt een aanrader.

Zoeterwoude – dagelijks (dinsdag t/m zondag)

5. Springen en klimmen in een oude kerk

Planet Jump is helemaal vernieuwd. In deze mooie, oude kerk kun je heel vet springen, klauteren én klimmen. Nieuw is het Ninja parcours en de klimwand. Superuitje dus.

Den Haag - dagelijks tijdens de vakantie

6. Tulpen plukken

Sinds half april staan de 125.000 (!) tulpen bij het station van Delft in volle bloei. En op 28 april mag je ze plukken. Koop een tulpentasje en plukken maar.

Delft - 28 april

7. Met je baby naar een concert

In de Stadsgehoorzaal geniet je op 29 april samen met je kleine hummeltje(s) van een heus babyconcert. Vanuit een bedoeïentent hoor je de mooiste wiegeliedjes, slaapliedjes en kinderliedjes.

Leiden – 29 april 2018

8. Historische poppenhuizen kijken én knutselen

In het Haags Historisch Museum vind je een tentoonstelling over prachtige poppenhuizen van vroeger. Kom ze ook bekijken en volg meteen één van de workshops op 1 of 13 mei.

Den Haag – 1 en 13 mei 2018

9. Iew, maak je eigen Frankenstein-spin

In de meivakantie maak je in Rijksmuseum Boerhaave je eigen scary Frankenstein spin! Hij knippert wel een paar jaar op één knoopcel batterijtje. Leuke workshop.

Leiden – 28 april t/m 6 mei 2018

10. Konijnen knuffelen en ponydag

Kom in de meivakantie naar Kinderboerderij Voorschoten. Wat een leuke activiteiten hebben ze hier: konijnenknuffelmiddag, ponydag en meer. Ook zijn er allerlei educatieve programma’s. Plezier verzekerd.

Voorschoten – dinsdag t/m zondag

11. Maori weekend: varen in een waka en de haka-dans leren

De Maori komen op 5 en 6 mei naar Museum Volkenkunde. Vaar mee in een heuse waka en leer de echte haka: de imponerende dans met stampende voeten en uitgestoken tongen!

Leiden – 5 en 6 mei 2018

12. Regenachtig? Ga de leukste kinderfilms kijken!

Bij Filmhuis Den Haag zijn er in de meivakantie weer superleuke kinderfilms. Wat dacht je van Buurman & Buurman of De Hazenschool? Ook leuk is de documentaire Hobbyhorse Revolution.

Den Haag – 28 april t/m 13 mei 2018