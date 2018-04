Pascal Bosschaart speelt mee in afscheidswedstrijd van Dirk Kuijt

DEN HAAG - Pascal Bosschaart zal op zondag 27 mei meedoen in het afscheidsduel van Dirk Kuijt. De Katwijker appte Bosschaart met de vraag of hij mee wilde spelen. De oud-speler van ADO Den Haag voetbalde bij zowel Feyenoord als FC Utrecht met Kuijt samen.

Naast Bosschaart doen onder andere Steven Gerrard, Jamie Carragher en Luis Suárez mee. Met dit drietal speelde hij samen bij Liverpool. Ook zijn Oranje-teamgenoten van weleer hebben aangegeven dat ze mee willen doen. Zo zullen onder andere Wesley Sneijder, John Heitinga en Rafael van der Vaart hun kunsten tonen.

TV West Sport

Morgen is Bosschaart te gast in TV West Sport. De oud-linksback praat met Menno Tamming onder andere over Bjørn Johnsen en het halen van de play-offs met ADO in 2011. Daarnaast wordt er in de uitzending uitgebreid vooruitgeblikt op de kansen die het huidige ADO heeft op het halen van de play-offs en de wedstrijden in het topamateurvoetbal.

