Hoger beroep in liquidatiezaak Zeynel Er

LEIDEN - De twee mannen die vrijdag veroordeeld zijn voor de liquidatie van Zeynel Er in Leiden in 2016 gaan in hoger beroep. Dat laten hun advocaten donderdag weten. De verdachten, Leon N. (25) en Mohamed H. (31) kregen celstraffen van 25 en 22 jaar. De straf van N. viel hoger uit omdat hij ook veroordeeld werd voor wapenbezit.

Volgens de rechtbank pleegde de twee samen de liquidatie. N. was de schutter en H. bestuurde de vluchtauto. Zeynel Er werd op 14 juni 2016 op klaarlichte dag met een automatisch wapen doodgeschoten in de Rooseveltstraat in Leiden. De 50-jarige Turks-Nederlandse zakenman had meer dan dertig kogelwonden.

De schoonzus van Er was opgelucht over het vonnis. Toch is zij niet helemaal tevreden, want de opdrachtgever en het motief voor de moord zijn nog altijd niet bekend. Een derde verdachte werd vrijgesproken.

