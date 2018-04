Discriminatie in regio daalt: 'Goed nieuws dat past binnen trend'

DEN HAAG - Het aantal discriminatiemeldingen in onze regio neemt af. In Haaglanden en Hollands Midden daalde het aantal meldingen in 2017 met veertien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het rapport Discriminatiecijfers 2017.

Dat rapport is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de politie-eenheid Den Haag en Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb). Atlin Sandvliet, directeur van de stichting, is blij met het resultaat: 'Het past binnen een dalende trend die we al langer zien. Goed nieuws natuurlijk dat die trend doorzet.'

Toch houdt Sandvliet een slag om de arm: 'Ik vermoed dat lang niet iedereen die gediscrimineerd wordt, daar melding van maakt. Er zijn nog steeds veel mensen die denken dat het geen zin heeft. Mogelijk dat de cijfers dus geen volledig beeld geven.'





Vrijwilligers

Daarom is de stichting aan de slag gegaan om actief meldingen en klachten over discriminatie in de wijken in behandeling te nemen. Daarbij maken ze gebruik van getrainde vrijwillgers uit de buurt: 'In Gouda bijvoorbeeld, lopen in een moskee vrijwilligers rond die door ons zijn opgeleid. Mensen uit de gemeenschap kunnen bij hen terecht voor advies.'

Sommige mensen weten namelijk niet wat hun opties zijn. 'De vrijwilliger kan inschatten of het verstandig is om naar de politie te stappen of wellicht het voorval binnenshuis op te lossen', licht Sandvliet toe. 'Een goede ontwikkeling, wat mij betreft.'

LEES OOK: Haagse gemeenteraad: geweld tegen homo's beter registreren