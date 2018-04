Deel dit artikel:











'Voorwaardelijke celstraf voor Nederlanders die ober mishandelden in Praag' De zeven verdachten | Bron: Týdeník Policie

DEN HAAG - Drie Nederlanders uit een groep vrienden die in Praag zijn beschuldigd van zware mishandeling van een ober zijn tot voorwaardelijke celstraffen veroordeeld en het land uitgezet. De drie gaan volgens Tsjechische media niet in beroep. Ze mogen de komende vijf jaar niet in Tsjechië komen.

Twee andere verdachten werden snel weer vrijgelaten en twee anderen zitten nog vast. Maandagavond werden in totaal zeven Nederlanders in de leeftijd van 24 tot 32 jaar opgepakt wegens een zware mishandeling, eerder op de dag op een Praags terras. De mannen wilden zelf meegebrachte alcohol op het terras van de horecagelegenheid drinken. Toen de ober daar wat van zei, ontstond de vechtpartij. Het slachtoffer raakte zo ernstig gewond dat hij naar de afdeling intensive care moest en aan zijn hoofd werd geopereerd. Volgens een advocaat van twee Haagse mannen uit de vriendengroep keren zijn cliënten donderdag terug naar Nederland. Hij kon nog niet bevestigen of de twee met een voorwaardelijke straf Tsjechië hebben moeten verlaten.

'Verschrikkelijke filmbeelden' Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zegt 'schaamte' te voelen bij het zien van de beelden van de mishandeling. Blok spreekt van 'verschrikkelijke filmbeelden'. LEES OOK: 'Hagenaars betrokken bij mishandeling in Praag'