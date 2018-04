Dinsdag 1 mei in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 1 mei ziet u de volgende zaken:

- Beelden van een man die brand sticht bij de schuur van een woonwagen in Zoetermeer. Omdat het vuur vanzelf uit gaat, valt de schade mee en vallen er geen gewonden.

- Bewoners van een huis in Benthuizen betrappen een inbreker in hun woning. Er ontstaat een worsteling, maar de dader weet te vluchten. De politie zoekt getuigen en we tonen foto's van sieraden die zijn gestolen.

- Uit een parkeergarage in Nootdorp is een motor gestolen. De verdachten zijn gefilmd vlak voor het moment dat ze de bewakingscamera kapot maken.

- De politie heeft nieuwe vragen over het steekincident in Zoetermeer in september 2017, waarbij een advocate werd neergestoken in haar kantoor.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.