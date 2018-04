Lintjesregen in de regio: 'Ik ben er ontzettend trots op'

REGIO - In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste lintjes uitgedeeld, aan 574 personen. In totaal zijn er 317 lintjes uitgereikt in onze regio. De gemeente Den Haag was koploper met 43 lintjes. Op de tweede plek volgde Westland met 31 lintjes. Katwijk staat op de derde plek met 23 lintjes. In Zoeterwoude kreeg slechts een iemand een lintje.

De meeste mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjesregen is een traditie bij de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Willem-Alexander. Hoewel de 317 gedecoreerden in onze regio zich met tomeloze energie inzetten voor hun vrijwilligerswerk, zijn er een aantal die er uit springen, en die we extra in het zonnetje zetten.

M. (Michael) Zijlaard uit Zuidplas:

Hij is ook bekend als de echtgenoot van Leontien van Moorsel. Hij stopte met zijn eigen wielercarrière om haar te helpen en is erg belangrijk geweest voor haar Olympische medailles, wereldtitels en het werelduurrecord. Hij is erg betrokken bij Stichting Leontienhuis, een inloophuis voor mensen met een eetstoornis.

Zijlaard is erg trots op zijn onderscheiding. 'Het ging natuurlijk allemaal heel snel, maar toen de burgemeester de speech hield, schoten de dingen die ik heb gedaan wel door mijn hoofd heen. Ik ben er ontzettend trots op.' Ook zijn vrouw Leontien vindt het lintje meer dan verdiend. 'Michael is tijdens mijn wielercarrière erg belangrijk geweest. Ten tijde van mijn succes deed hij altijd een stapje terug.'

Nepeieren en zwerfkatten, maak kennis met mevrouw W. Schuring- van Doorn uit Waddinxveen:

Ze zet zich in voor de opvang van zwerfkatten. Zij heeft 400-500 zwerfkatten gevangen, laten steriliseren en gezorgd dat zij een goede opvang en verzorging kregen. Ook heeft zij een voedselbank voor dierenvoer opgericht ten behoeve van mensen met een laag inkomen. Ook zet ze zich in om de duivenoverlast in Gouda tegen te gaan. Ze heeft sinds de start in 2010 al ruim 1200 eieren verwisseld met nepeieren.

Proefpersoon en beenmergdonatie; dit is Jos de Jong uit Krimpenerwaard:

Hij is 37 jaar vrijwillig proefpersoon voor de medische wetenschap. Ook is hij 40 jaar bloeddonor geweest en heeft 10 jaar bloedplasma afgegeven bij de bloedbank. Ook heeft hij meerdere keren beenmerg afgestaan voor een wereldwijd netwerk.

Een 80-jarige linedancer; dit is Irma Schippers-Koppert uit Noordwijk:

Zij geeft al jaren les in Linedance. Hoewel ze 80 jaar is geeft zij nog steeds zo'n acht keer per week les aan in totaal zo'n 100 mensen op verschillende locaties. Deze hechte club gaat verder dan het delen van een hobby, het heeft ook een sterke sociale component. Mevrouw Schippers is naast lerares degene die alles regelt, zoals de administratie, het verhuizen van de spullen van de ene naar de andere locatie, het organiseren van de maandelijkse avond met life muziek.

Diwali, cricket en repatriëring na aanslag Zaventem: dit is Vinod Sehdev uit Noordwijkerhout:

Hij heeft het Indiase restaurant Invitation te Noordwijkerhout. Hij is een verbindende factor tussen Nederland en de Indiase gemeenschap in Nederland. Hij helpt een aantal evenement te organiseren zoals de landelijke viering van Diwali (feest van het licht), cricketwedstrijden, Festival India en de Indiase Onafhankelijkheidsdag; Hij heeft zich ingezet bij de repatriëring Indiase staatsburgers na de aanslag op luchthaven Zaventem in België.

Kooklessen en carnavalsvereniging: Maak kennis met Willem Vogels (63) uit Teylingen- Voorhout:

De heer Vogels zet zich al bijna 20 jaar in voor jeugd en jongeren in Voorhout. Hij is medeoprichter en drijvende kracht achter kinderkookclub In Den Voorhoutsche Pot. Wekelijks volgen ongeveer 25 kinderen onder zijn leiding kooklessen, waarbij zij ook worden voorgelicht over zaken als hygiëne en gezond voedsel. Hij is kok bij Carnavalsvereniging De Kaninefaaten in Noordwijkerhout, bij Stichting Utopia Weeshuis in Leiden en hij was hij enkele jaren kok bij Villa Pardoes.