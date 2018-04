Arantxa Rus wint wederom in Istanbul en is door naar de kwartfinale

Arantxa Rus dendert door in Istanbul (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Arantxa Rus bereikte de kwartfinales door een overwinning in drie sets op de Montenegrijnse Danka Kovinic: 2-6 6-2 6-0. Eerder in het toernooi stuntte de 27-jarige tennister uit Monster al met een zege op de als vierde geplaatste Chinese Zhang Shuai.

Tegen Kovinic, die twee plaatsen hoger staat op de wereldranglijst (121e om 123e), kende Rus een moeizaam begin. Ze leverde twee keer haar service in en verloor de eerste set met duidelijke cijfers. Daarna nam de Nederlandse het initiatief over. Dit keer pakte Rus twee keer de service van Kovinic af. De Montenegrijnse kon in de beslissende set nog maar weinig weerstand bieden.

In de kwartfinales stuit Rus op Maria Sakkari. De Griekse nummer 48 van de wereld won vrij eenvoudig van de Servische Aleksandra Krunic: 6-3 6-1.

