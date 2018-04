Deel dit artikel:











Krakers Archipelbuurt verliezen rechtszaak Foto: ANP

DEN HAAG - Drie krakers van een dubbelwoning in de Paramaribostraat in Den Haag moeten het pand verlaten. Ze krijgen daar vier weken de tijd voor. Dat heeft de rechter bepaald na een kort geding dat door de eigenaar van het pand, vastgoedbedrijf Du Chatenier, is aangespannen.

Het pand in de chique Archipelbuurt werd ruim acht jaar gekraakt. Du Chatenier had het pand in 2009 gekocht en wil de boven- en benedenwoning renoveren en vervolgens verhuren. Ze willen al langer af van de krakers, die daar al acht jaar zitten. Maar zij weigerden echter te verkassen. Volgens hen had de eigenaar al vaker een verbouwing aangekondigd, maar was het nooit zover gekomen. Ze zeggen dat ze vreesden dat het pand weer lange tijd leeg zou staan. De rechter vindt het 'niet aannemelijk' dat het pand leeg blijft en vindt de plannen van de vastgoedeigenaar concreet genoeg. De eis van de krakers dat de vastgoedeigenaar eerst met een uitgewerkt masterplan zou komen is daarom ook weggewuifd. Niet spoedeisend





Volgens de rechter is de verbouwing van de beneden- en bovenwoning niet zo spoedeisend dat de krakers op korte termijn weg moeten. Omdat ze er langer in het pand zitten, krijgen ze daarom ook vier weken de tijd om te vertrekken.