Johnsen niet met topscorerstitel bezig: 'Het halen van de play-offs is het allerbelangrijkste'

DEN HAAG - De twee treffers van Bjørn Johnsen tegen FC Twente waren enorm belangrijk voor de play-offkansen van ADO Den Haag. Daarnaast steeg hij door zijn productie op de topscorerslijst van Nederland. Die persoonlijke titel doet de hem minder. 'Het halen van de play-offs is het allerbelangrijkste', aldus de in New York geboren spits.

De man die als een voetbalnomade door half Europa zwierf is blij dat hij in de eredivisie voetbalt. Zo vertelt hij: 'Ik heb in Schotland en Bulgarije gevoetbald, zelfs het derde niveau van Portugal. Soms heb je een wake-up-call nodig om op het juiste niveau te komen. Daar zit ik nu en het kan zelfs nog beter.'

Natuurlijk speelt de topscorerstitel wel mee in zijn achterhoofd. Hij staat in die race drie doelpunten achter op Alireza Jahanbakhsh van AZ. Die scoorde dit seizoen achttien doelpunten. Tegen PSV kan Johnsen beginnen aan zijn inhaalrace. 'Natuurlijk ga ik het proberen', laat de spits van het Noorse elftal weten. 'Elke wedstrijd is een nieuwe uitdaging. Het zal niet makkelijk zijn. Al is het voor mij persoonlijk wel een droom om topscorer te worden.'