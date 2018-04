Voormalige Amerikaanse ambassade krijgt eerst tijdelijke bestemming

DEN HAAG - De voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag krijgt de komende twee jaar een tijdelijke bestemming. Er komt dan onder meer horeca in. Na de zomer wordt bekend wat er dan nog meer een plek gaat krijgen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De afgelopen dagen maakten diverse organisaties en instellingen wensen kenbaar voor het Rijksmonument. Zo wil het popmuseum RockArt, dat nu nog in Hoek van Holland is gevestigd, er graag naartoe. Ook was er een pleidooi om er een debatcentrum en een 'Paleis van de verbeelding' van te maken. Eerder werd al geopperd om in het gebouw het Escher Museum te vestigen in combinatie met een hotel.

Maar het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet definitief een knoop doorhakken, aldus de gemeente. Waarschijnlijk in het derde kwartaal maakt het nieuwe stadsbestuur bekend wat de komende twee jaar met het gebouw gaat gebeuren. 'Hierbij wordt gedacht aan een invulling die de positie van het Museumkwartier versterkt. In de programmering wordt ook aandacht besteed aan de cultuurhistorische betekenis van het gebouw zelf. Er worden dan rondleidingen georganiseerd voor de omgeving en de stad', aldus de gemeente. En dus horeca.



Asbest

In het gebouw is ook asbest aangetroffen. Dat wordt op dit moment onderzocht. Naar verwachting duurt dat tot midden juni. Daarna kan worden begonnen met het verwijderen ervan. Hoe lang dit gaat duren, is nog niet bekend.

Eerder werden alle hekken al verwijderd rondom de voormalige ambassade. Ook werd het fietspad verlegd. De buitenruimte is deels opnieuw bestraat en het pand is nu voor iedereen weer volledig zichtbaar.

