Deel dit artikel:











Een stukje van de maan vanaf juni te bewonderen in het Museon Supermaan boven Nootdorp. (Foto: Frank van Deutekom)

DEN HAAG - Een klein stukje van de maan is vanaf donderdag 14 juni aan te raken in het Museon in Den Haag. Volgens het museum is het slechts op tien plaatsen in de wereld voor het publiek mogelijk om zo'n maansteen aan te raken. De Haagse wethouder Karsten Klein zal samen met zangeres Maan het ruimtelijke gesteente onthullen.

Het steentje weegt 25 gram en kwam eind 1972 naar de aarde met de Apollo 17, een ruimteschip. Het maansteentje werd samen met honderden anderen steen- en grondmonsters opgeraapt door Amerikaanse astronauten van de NASA die destijds op de maan rondliepen. Geheel toepasselijk onthult zangeres Maan de nieuwe aanwinst van het museum. Ze doet dat samen met museumdirecteur Marie Christine van der Sman en de Haagse wethouder Karsten Klein. LEES OOK: Museon krijgt 630.000 euro van BankGiro Loterij