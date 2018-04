Scheveningen denkt nog niet aan titel: 'Gat is iets te groot'

DEN HAAG - Het woord 'kampioenschap' viel bij SVV Scheveningen nadat concurrenten Quick Boys en Spakenburg vorige week punten hadden laten liggen. John Blok, trainer van de kustploeg en huidige nummer twee in de derde divisie vindt dat te voorbarig: 'Ik denk zelf dat het gat met Spakenburg (zes punten red.) iets te groot is.'

Om de droom om de titel levend te houden moet er eerst worden afgerekend worden met naaste concurrent Quick Boys dat één put minder heeft. Kind van de club Barry Rog kijkt uit naar het onderonsje met de streekgenoot. 'Voor Quick Boys is het d-day', vertelt de middenvelder. 'Als ze tegen ons geen resultaat halen, is het seizoen voor hun over. Voor ons is het een finale, als we winnen dan zijn we Quick Boys kwijt en kunnen we kijken wat Spakenburg doet de komende wedstrijden.'

Rog droomt ondertussen over een eventueel kampioenschap. 'De wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus waarom zou het wonder van Houtrust niet kunnen gebeuren?', vraag hij zich hardop af. Zijn trainer toont zich iets nuchterder. 'We proberen zaterdag gewoon drie punten te halen en dan zien we wel verder', aldus Blok.