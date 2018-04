Neuzen in dossier Barbie: 85 medewerkers HagaZiekenhuis berispt

DEN HAAG - Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft 85 medewerkers een officiële waarschuwing gegeven omdat ze onrechtmatig het dossier hebben bekeken van Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie. Als ze nog eens de fout ingaan, volgt ontslag op staande voet, zo heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Aangezien dit voor alle betrokkenen de eerste waarschuwing is, volgen nu geen ontslagen.

De medewerkers hadden 'geen behandel- of zorgrelatie met de patiënt', aldus het ziekenhuis na intern onderzoek. Begin deze maand werd al bekend dat het waarschijnlijk om tientallen medewerkers ging. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens begon een onderzoek. De Patiëntenfederatie sprak van een 'cultuurprobleem'.

Om privacyschendingen in de toekomst te voorkomen, scherpt het ziekenhuis de procedures verder aan. Zo krijgen medewerkers een extra waarschuwing wanneer ze een dossier openen, gaat het ziekenhuis met extra steekproeven controleren of de regels worden gevolgd en moet iedere medewerker die toegang heeft tot de patiëntendossiers een online cursus volgen over privacy.

Belang van beroepsgeheim

In totaal werken in het HagaZiekenhuis, inclusief specialisten, ruim 3800 mensen. Alle medewerkers krijgen een brief waarin nog eens het belang van beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en privacy wordt benadrukt. Tijdens werkoverleg en introductiebijeenkomsten komt er ook meer aandacht voor deze onderwerpen. Patiënten kunnen er daarnaast zelf voor kiezen hun persoonlijke gegevens extra af te schermen voor medewerkers.

