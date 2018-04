Deel dit artikel:











Op stap tijdens Koningsnacht en Koningsdag? Neem een jas mee! Foto: Richard Mulder

REGIO - Het is ieder jaar weer de vraag wat het onvoorspelbare weer in april doet tijdens Koningsdag. Maar er is goed nieuws voor de feestgangers die de straat op gaan tijdens de Koningsnacht in onze regio. Volgens onze weerman Huub Mizee blijft het zo goed als zeker droog. 'Maar het kan wel aan de koele kant zijn', laat hij weten.

Het koelt vannacht af en lokaal kan het zo'n 6 graden worden. Niet gek voor deze tijd van het jaar, zegt Mizee, maar wel belangrijk om rekening mee te houden. 'Het is eigenlijk normaal weer voor de maand april. Maar houd er wel rekening mee', aldus onze weerman. Voor de feestgangers die vrijdagmiddag op stap gaan is het advies wel om een paraplu of poncho mee te nemen. 'Dan krijgen we een toenemende kans op regen', legt Mizee uit. 'En de temperatuur loopt op tot zo'n 15 graden.' LEES OOK: Haal alles uit een dagje vrijmarkt op Koningsdag: de beste tips op een rijtje