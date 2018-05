Brandstichting op woonwagenkamp Zoetermeer gefilmd door bewakingscamera

ZOETERMEER - Een brandstichting bij een schuur op een woonwagenkamp in Zoetermeer is vastgelegd door een bewakingscamera. Omdat het vuur uit zichzelf is gedoofd, valt de schade mee en zijn er geen gewonden. De politie wil graag weten wie de brandstichter is.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 april rond 3.10 uur komt een man aan bij de woonwagen van het slachtoffer aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer. Hij heeft een fles met brandbare vloeistof bij zich en gooit die leeg over de schuur die bij de woonwagen hoort. Daarna steekt hij het aan en hij verdwijnt.

Er ontstaat een brand, maar omdat de muren niet van hout zijn doven de vlammen vanzelf. De bewoner ontdekt pas de volgende ochtend wat er is gebeurd. Er zijn geen gewonden gevallen, maar dat had heel anders kunnen aflopen. Vlakbij de schuur staan meerdere woonwagens, waar mensen lagen te slapen.



Motief onduidelijk

De politie tast nog in het duister over het motief voor de brandstichting. Alle scenario’s staan nog open. Als er mensen zijn die er meer over weten, dan wil de recherche die graag spreken.

Op de beelden is de verdachte op een aantal momenten in zijn gezicht te zien. Mensen die de man herkennen, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.



Herkent u de man of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem