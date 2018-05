Bewoners betrappen inbreker in hun huis in Benthuizen

BENTHUIZEN - Een echtpaar uit Benthuizen krijgt de schrik van hun leven als ze een inbreker betrappen in hun huis aan de Dorpsstraat. Er ontstaat een worsteling tussen de bewoner en de inbreker, maar die weet te vluchten. Hij heeft een flink aantal sieraden buit gemaakt.

De bewoners komen op dinsdagavond 3 april rond 23.30 uur thuis. Het valt hen op dat er binnen een aantal deuren open staan die normaal dicht zijn. Ze gaan op onderzoek uit. Terwijl de man de bovenverdieping bekijkt, komt er plotseling een inbreker uit één van de kamers rennen.

Hij roept dat hij de man zal neersteken als hij iets doet en rent naar beneden. Daar weet hij even niet hoe hij buiten moet komen, maar weet dan toch de voordeur te bereiken. Bij deur grijpt de bewoner hem vast en er ontstaat een worsteling.



Schroevendraaier

De inbreker dreigt opnieuw dat hij de bewoner zal neersteken. Als die ziet dat de man een schroevendraaier bij zich heeft, besluit hij hem te laten gaan. De man rent weg en verdwijnt rechtsaf de Christinastraat in. Uit onderzoek is gebleken dat de man het huis is binnengekomen door een raampje dat niet helemaal dicht zat, omdat er een stroomkabel door naar buiten liep.

De inbrekers heeft een flink aantal sieraden van de bewoners meegenomen. Van een aantal sieraden zijn foto’s. Mogelijk weet u waar de spullen nu zijn. Misschien zijn ze ergens te koop aangeboden.



Signalement inbreker

Het gaat om een licht getinte man van tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 1,85 meter lang. Hij heeft een normaal postuur, kort zwart haar en een gladgeschoren gezicht. Hij droeg een donkere broek en een donsjas met een capuchon. Daaronder droeg hij een vest of trui. De man sprak geen vloeiend Nederlands.

De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak. Mogelijk heeft u de man gezien in de buurt van de Dorpsstraat in Benthuizen op dinsdagavond 3 april. Het is niet bekend of hij een vervoermiddel heeft gebruikt. Alle informatie over hem is welkom.



Was u getuige of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem