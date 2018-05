Drie mannen stelen motor uit parkeergarage in Nootdorp

NOOTDORP - Een inwoner van Nootdorp ontdekt eind maart dat zijn motor is gestolen uit de parkeergarage bij zijn woning. De bewakingscamera in de garage heeft drie verdachten vastgelegd op het moment dat ze binnen komen. Vlak daarna maken ze de camera kapot.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De motor wordt gestolen uit de garage bij het Gilze-Rijenhof in Nootdorp in de nacht van donderdag 22 maart rond 01.00 uur. Drie mannen komen de garage binnen en vernielen de camera.

De politie gaat er vanuit dat zij daarna de blauwe Suzuki, type Gsx-r600x: 20th Anniversary hebben meegenomen. Mogelijk weet u waar die motor nu is of wie er op rijdt. Misschien is hij ergens te koop aangeboden.



Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem