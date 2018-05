Politie onderzoekt rol derde man bij neersteken advocate Zoetermeer

ZOETERMEER - De politie onderzoekt de rol van een derde man bij het steekincident in Zoetermeer in september 2017, waarbij een 38-jarige advocate zwaar gewond raakte. De man is gefilmd op het treinstation en lijkt erg op de man die met de dader meeliep naar het kantoor van de advocate. De recherche gaat inmiddels uit van een gerichte aanval op de vrouw, maar het motief is nog onduidelijk. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De advocate heeft dinsdagmiddag 26 september om 15.15 uur een afspraak met een cliënt die ze nog niet eerder heeft gezien. De man heeft eerder een telefonische afspraak gemaakt om over een echtscheiding te praten.

In haar kantoor aan de J.L. van Rijweg bespreken ze een aantal zaken en als ze het gesprek wil afronden, valt de man haar ineens aan. Hij steekt haar meerdere keren met een mes en raakt de vrouw in haar arm, hoofd en gezicht.



Litteken in gezicht

De dader gaat er vandoor en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat er geen spieren of pezen zijn geraakt. Een litteken in haar gezicht zal haar hele leven te zien blijven. Bovendien heeft ze veel bloed verloren doordat er een slagader is geraakt.

De vrouw begrijpt bovendien niet waarom ze op deze manier is aangevallen. Na het steekincident heeft haar zus geprobeerd om het advocatenkantoor draaiende te houden, maar het is failliet gegaan.



Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden die de politie in oktober vorig jaar vrijgaf, waren twee mannen te zien die voor het steekincident naar het kantoor liepen. De man met de zwarte jas en een hoedje ging naar binnen en zou de vrouw hebben gestoken, de andere man liep door naar station Zoetermeer en nam daar de trein naar Amsterdam.

Wat de rol van de meelopende man is, is nog steeds niet duidelijk. Daarom wordt hij niet meer herkenbaar getoond, maar de politie wil wel graag meer over hem weten. De recherche heeft ook beelden van een derde man die op station Zoetermeer loopt, nog terwijl het gesprek tussen de dader en de advocate in het kantoor aan de gang is.



Rol derde man onduidelijk

Die derde man lijkt erg op de man die met de verdachte meeliep en doet ook vrijwel hetzelfde: hij spreekt eerst een straatmuzikant aan en verdwijnt daarna door de poortjes naar het perron. Wat de rol van de derde man is, weet de politie nog niet.

Eén van de scenario’s is dat de man die met de dader meeliep naar het kantoor wel degelijk met het steekincident te maken heeft, en dat de derde man is ingezet als dwaalspoor voor de politie. Maar omdat het ook toeval kan zijn, wordt de man niet herkenbaar getoond. De politie wil dringend meer over hem weten. Wat deed hij die dinsdagmiddag op het station in Zoetermeer?



Dader handelde in opdracht

De politie gaat er inmiddels van uit dat het neersteken van de advocate een gerichte actie was en dat de dader het specifiek op dit slachtoffer had gemunt. Ook denkt de recherche dat hij handelde in opdracht.

Wie de opdrachtgever is en waarom diegene de vrouw iets aan wilde doen, is nog niet bekend. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over een mogelijk motief.



Brief slachtoffer

Het slachtoffer zegt in een brief het volgende over de zaak:

Woorden schieten tekort om te omschrijven wat mij en mijn familie op 26 september 2017 is aangedaan. Op die dag veranderde mijn leven abrupt. Waarom is mij dit aangedaan, is de vraag die ik mij de afgelopen maanden aanhoudend heb gesteld.

Ik zal nooit vergeten hoe overdonderd ik was door de agressie en het geweld dat tegen mij, nota bene op mijn werkplek en in de nabijheid van mijn collega’s en medewerkers, werd uitgeoefend. Het is onverteerbaar dat dit nu juist op onze werkplek is gebeurd, waar wij niets anders hebben gedaan dan ons continu inzetten voor anderen die hulp nodig hadden. Onze kantoordeuren stonden altijd voor iedereen wagenwijd open en nu is er op deze zeer gewelddadige wijze misbruik van gemaakt. Ik heb lange tijd niet kunnen geloven dat dit is gebeurd, en nu wil ik weten waarom dit is gebeurd.





Daarom doe ik als moeder, dochter, vrouw en zus een beroep op iedereen die beschikt over informatie om de dader en/of daders te pakken. Wat mij en mijn omgeving is aangedaan kan en mag niet ongestraft blijven. De enorme gevolgen van de brute aanval op mij zullen nog jaren voel- en zichtbaar zijn en ik wil voorkomen dat de dader dan wel daders dit iemand anders aandoen.



Heeft u informatie over deze zaak?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem