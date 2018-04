Staking streekvervoer mag doorgaan van de rechter

DEN HAAG - Werknemers in het streekvervoer mogen maandag en dinsdag gaan staken. De rechter heeft donderdag besloten de staking niet te verbieden. Dat betekent dat er nergens streekbussen rijden. Ook alle regionale treinen die niet van de NS zijn, rijden die dagen niet, aldus de vakbonden FNV en CNV. Ze willen met de staking op 30 april en 1 mei hun eisen voor een nieuwe cao kracht bijzetten.

De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) hadden woensdag in een kort geding een verbod geëist, omdat de 48-uursactie in hun ogen onrechtmatig is. Ze vonden dat de onderhandelingen voor de cao nog bezig waren. Ook voerden ze aan dat er veel maatschappelijke ontwrichting en schade zou ontstaan door de acties. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Ze vindt in dit geval dat het recht om te staken zwaarder weegt dan de schade en hinder die zou ontstaan.

De FNV vindt de uitspraak 'volkomen terecht'. 'Er zijn hier grotere belangen in het spel. Werkgevers knijpen de chauffeurs al jaren steeds verder uit, de rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. Dat moet afgelopen zijn. We willen keiharde afspraken in de cao. Komen die er niet, dan blijven de acties. Werkgevers hebben het helemaal zelf in de hand', aldus Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer.

Dubbel gevoel





Ook CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi is tevreden, maar ze heeft tegelijk een dubbel gevoel. 'Buschauffeurs en machinisten zijn dienstverleners, ze staken echt niet voor hun lol. Maar dit gaat wel ergens over: een nieuwe cao voor 12.000 werknemers, met betere afspraken over loon, werkdruk en plaspauze. Dat is niet alleen van belang voor de werknemers. Het raakt óók de service en veiligheid voor passagiers'.