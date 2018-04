DEN HAAG - De veiligheid in Delft staat er goed voor. Dat zei burgemeester Marja van Bijsterveldt donderdag bij de presentatie van de veiligheidscijfers van 2017. Het aantal misdrijven daalde met vijf procent. De overlast door verwarde personen nam wel met bijna zestig procent toe.

De toename van overlast door verwarde personen is een landelijk probleem. In de hele regio van de politie Den Haag was er een stijging te zien. 'Deze mensen moeten zorg krijgen, dat is geen taak van de politie. We kijken met omliggende gemeenten naar een aanpak', zegt Van Bijsterveldt.

Het aantal woninginbraken nam fors af in Delft: 22 procent minder dan in 2016. 'We zitten er bovenop en hebben in Delft veel actieve Whatsapp-buurtgroepen. Die krijgen tegenwoordig ook een appje als er een melding is van een woninginbraak,' zegt de Delftse politiechef Ronald den Hartog.



Club Caesar

De overlast die omwonenden van Club Caeser hadden, neemt af. 'De politie is er nog steeds extra aanwezig en er loopt een SUS-team rond de club. Dat werkt goed. Cameratoezicht is nog niet nodig. Daar zijn we toch wat terughoudend in,' zegt Van Bijsterveldt. 'Maar we houden de club wel buitengewoon goed in de gaten.'