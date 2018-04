Tot 36 maanden cel geëist voor schietpartij aan Haagse Badhuisweg

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagmiddag celstraffen tot 36 maanden geëist tegen drie Hagenaars. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op 26 juli 2017 bij de Badhuisweg. 'Dat daarbij niemand gewond is geraakt, is puur geluk', aldus de officier van justitie.

De 63-jarige hoofdverdachte en zijn 48-jarige neef hadden ruzie met een 40-jarige Hagenaar. Die laatste had een illegaal wapen verkocht aan het duo dat niet goed zou werken. Om verhaal te halen, maakten de neven een afspraak met hun 'leverancier'. De hoofdverdachte had hierbij een geladen vuurwapen in zijn zak.

Tijdens de ontmoeting ging het al snel fout en werd er een vuurwapen getrokken door zowel de 63-jarige als de 'leverancier'. De hoofdverdachte schoot twee keer. De 'leverancier' ging er in zijn auto vandoor en de twee neven maakten zich snel uit de voeten.



Grote gevoelens van onveiligheid

Het OM eist tegen de 63-jarige man 36 maanden cel voor poging tot doodslag, bedreiging en verboden wapenbezit. Zijn 48-jarige neef kreeg twaalf maanden cel voor verboden wapenbezit te horen. Tegen de 'leverancier' werd vijftien maanden cel geëist voor verboden wapenbezit en handel in verboden wapens.

De officier van justitie benadrukte dat de verdachten hebben gezorgd voor 'grote gevoelens van onveiligheid in de samenleving' De heren deinzen er niet voor terug om op klaarlichte dag, midden in de zomer, op een drukke weg in Scheveningen met hun wapenhandelaar af te spreken om een conflict op te lossen.

