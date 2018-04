'Man (48) in de val gelokt, celstraf geëist voor kinderporno'

BOSKOOP - Een 48-jarige man uit Boskoop hangt een celstraf van tien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, boven het hoofd. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) afgesproken met een 15-jarig meisje, haar gedwongen om naaktfoto's te versturen en is dus in het bezit van kinderporno. Dat meldt RTV Drenthe.

Op dinsdag 27 februari ontmoette de Boskoper het slachtoffer bij een hotel in Hoogeveen. Hij wist niet dat zij daarvoor al bij de politie was geweest en dat hun gezamenlijke plan was om hem naar de lobby te lokken. Daar wees ze de man aan en hielden agenten hem aan op de parkeerplaats.

Sinds 1 mei 2015 had hij contact met het destijds 13-jarige meisje. Ze raakten met elkaar in gesprek op een site voor meisjes met anorexia. De man eiste dat zij hem naaktfoto's van zichzelf zou sturen. Deed ze dat niet, dan zou hij eerdere foto's die ze had gestuurd openbaar maken.



Contactverbod

Behalve de gevangenisstraf eist de officier van justitie een contactverbod met het slachtoffer. Ook moet de Boskoper zich laten behandelen en een schadevergoeding van 300 euro betalen. De rechtbank doet op woensdag 9 mei uitspraak.

