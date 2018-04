Derde kinderherdenking Madurodam in teken van thema 'verzet'

DEN HAAG - Voor de derde keer wordt op 4 mei de Nationale Kinderherdenking georganiseerd bij Madurodam in Den Haag. Tijdens de herdenking wordt via zang, dans en toneel het thema van dit jaar - 'verzet' - uitgebeeld op een manier die kinderen aanspreekt, aldus de organisatie.

Wie zich aanmeldt, kan voorafgaand aan de herdenking gratis Madurodam bezoeken. Vanaf 18.30 wordt er verzameld op het George Maduroplein, waarna kinderen het Vrijheidslint binnendragen. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen. Daarna leggen de jonge burgemeester van Madurodam en de burgemeester van Den Haag een krans en volgt een kinderdefilé.

Omdat het is gebouwd voor kinderen geldt Madurodam als het vrolijkste oorlogsmonument van Nederland. De miniatuurstad is bekostigd door de ouders van oorlogs- en verzetsheld George Maduro, die in 1945 overleed in concentratiekamp Dachau.

