Westland blijft bij sluiting pand Ter Heijde na drugsvondst

Elso Reedijk is bang dat hij zijn huis uit moet: 'Mijn leven is een slechte film' | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Burgemeester Agnes van Ardenne van de gemeente Westland blijft bij haar besluit om een woning in de Piet Heinstraat in Ter Heijde te sluiten vanwege de vondst van drugs. Ze volgt daarmee het advies van de Commissie Bezwaarschriften. Die adviseerde het bezwaar van bewoner Elso Reedijk naast zich neer te leggen.

De burgemeester nam de maatregel om de woning te sluiten naar aanleiding van een incident op donderdag 2 november 2017. Getuigen vertelden schoten te hebben gehoord, maar dat bleek later niet te kloppen.

Wel werd in de woning 3,6 kilogram cannabis aangetroffen. Met de tijdelijke sluiting van de woning wil de burgemeester verdere aantasting van het woon- en leefklimaat in Ter Heijde voorkomen.



Tweede kans

Het verhaal van de gemeente staat haaks op dat van de meerderheid van de bewoners uit de straat. Zij hielden eerder een handtekeningenactie om de betreffende bewoner Elso Reedijk juist in het huis te laten wonen. Zij vinden dat hij een tweede kans verdient.

De bewoner vertelde Omroep West eerder zelf dat hij de cannabisplanten van een aantal mensen toevallig in huis had om ze te knippen. Reedijk heeft zes weken om in beroep te gaan tegen het besluit. Eerder stelde de rechter de bewoner al in het gelijk. Die vond sluiting een te zwaar middel.