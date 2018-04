Karsten Klein: Het CDA wil graag weer meebesturen in Den Haag

DEN HAAG - Daadkracht, ervaring en stabiliteit. Dat zijn de fundamenten voor een nieuw stadsbestuur van Den Haag. Dat vindt het CDA in Den Haag, schrijft partijleider Karsten Klein in een brief aan informateur Edith Schippers. ‘De uitdagingen voor de stad zijn groot en vragen om een coalitie met zicht op vier jaar maximale daadkracht en stabiliteit.’

Verkenner Hans Wiegel had aan de partijen in de Haagse gemeenteraad gevraagd om ‘input’ te leveren aan de onderhandelende partijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks.

De CDA’er laat in zijn brief duidelijk merken weer bereid te zijn om in een nieuwe coalitie te stappen, als een van de partijen uit die combinatie toch nog afhaakt. Het is de eerste keer dat hij zich zo duidelijk uitspreekt. Klein, die nu al acht jaar wethouder is, stelt dat ‘Den Haag genoeg uitdagingen kent, groot, ingrijpend en cruciaal voor de toekomst van de stad’. Dat vraagt volgens hem een ‘coalitie die stabiliteit, ervaring en vertrouwen uitstraalt’.

Stad verder brengen





Klein pleit daarom voor een coalitie die samenwerkt en de stad verder brengt. ‘Zoals ik de heer Wiegel heb toegezegd, is het CDA bereid om met haar bestuurservaring haar steen bij te dragen en verantwoordelijkheid te nemen in een nieuwe coalitie.’

Klein vindt dat Den Haag voor een flink aantal uitdagingen staat. Volgens hem moet in ieder geval het gemeentebestuur ‘een waardige voorbeeldfunctie’ vervullen. Door de partijen moeten dan ook goede afspraken worden gemaakt voor het besturen van de stad. Partijen moeten bereid zijn compromissen te sluiten en elkaar te vertrouwen. ‘Het besturen van de stad is serieus werk. De mensen in de stad verwachten bestuurders die ervaren zijn en samenwerken, bruggen naar elkaar bouwen in plaats van de verschillen te vergroten. Kortom de grootste uitdaging is een stabiele, ervaren coalitie met onderling vertrouwen en chemie.'

Verder noemt het CDA het bouwen van goedkopere koopwoningen als een van de speerpunten voor de komende jaren. Dit omdat de stad groeit met 100.000 inwoners en er een groot tekort is aan betaalbare koopwoningen. Daardoor kunnen mensen die nu in een sociale huurwoning zitten, daar ook niet weg. ‘Hagenaars die door willen stromen naar eigen, ruimere en duurdere woningen, door gezinsuitbreiding of inkomensstijging, verlaten nu noodgedwongen de stad. Gezinnen vormen de sociale cohesie in de stad en die moeten we aan ons binden. We moeten meer ambitie tonen in de bouw van betaalbare gezinswoningen, zowel huur als koop.’ Het CDA ziet Den Haag Zuidwest als de beste plek daarvoor.

Andere belangrijke punten zijn volgens Klein duurzaamheid en ervoor zorgen dat meer mensen uit de bijstand komen, de bereikbaarheid van de stad en omzien naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Klein: ‘In Den Haag hoort niemand eenzaam te zijn. De meest kwetsbare Hagenaars moeten de zorg houden die ze hebben.’