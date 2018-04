Deel dit artikel:











Den Haag stroomt vol voor Koningsnacht Het is gezellig en druk op het festival The Life I Live. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Honderdduizenden mensen vieren donderdagavond in de Haagse binnenstad de verjaardag van onze koning tijdens Koningsnacht. In dit bericht houden we je de hele avond op de hoogte van het feest in de stad.