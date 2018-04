Mark Caljouw strandt in derde ronde op EK badminton

Mark Caljouw in actie tijdens de NK badminton in Almere. (Foto: Orange Pictures)

RIJSWIJK - Badmintonner Mark Caljouw uit Rijswijk heeft bij de EK badminton in het Spaanse Huelva niet opnieuw kunnen stunten tegen de Deense topspeler Jan Ø Jørgensen. In Orleans zorgde hij onlangs voor een verrassing door de voormalig nummer drie van de wereld uit te schakelen. In de derde ronde van de Europese titelstrijd nam de Deen revanche: 21-19, 21-18. De spannende partij duurde bijna drie kwartier.

Nick Fransman bereikte wel de laatste acht. Hij versloeg in een marathonpartij van meer dan een uur de Ierse tiener Nhat Nguyen in drie games: 14-21, 21-17, 21-19. De als vierde geplaatste Franse badmintonner Brice Leverdez is vrijdag zijn volgende tegenstander. Gayle Mahulette redde het in de derde ronde niet tegen Kirsty Gilmour. De Schotse was in twee games (21-11, 21-13) te sterk.

Selena Piek bereikte op twee fronten de kwartfinales. Eerst deed ze dat met Cheryl Seinen in het vrouwendubbel. Het als vijfde geplaatste koppel versloeg in de tweede ronde de Duitse speelsters Johanna Goliszewski en Lara Käpplein in twee games: 21-16, 22-20. In de volgende ronde wacht het als vierde geplaatste Engelse koppel Lauren Smith en Sarah Walker.



Status

Met Jacco Arends is Piek als vierde geplaatst in het gemengddubbel. Vooralsnog maken ze die status waar met overtuigende winst in de tweede ronde op het Slowaakse koppel Milan Dratva/Martina Repiska: 21-3, 21-9. Mark Lamsfuss en Isabel Herttrich uit Duitsland zijn vrijdag de volgende tegenstanders.

Ook Jelle Maas en Robin Tabeling - laatstgenoemde speelt sinds dit jaar bij het Haagse team DKC - drongen door tot de laatste acht. In het mannendubbeltoernooi versloegen zij het Engelse koppel Ben Lane en Sean Vendy: 24-22, 21-12. Maas en Tabeling komen nu uit tegen de Duitsers Jones Ralfy Jansen en Josche Zurwonne, als zevende geplaatst in Huelva.



Zware klus

In het vrouwendubbel was er ook succes voor Debora Jille en Imke van der Laar. Zij wonnen van de Finse vrouwen Jenny Nystrom en Sonja Pekkola: 21-10, 21-12. Nu wacht een zware klus met het als tweede geplaatste Bulgaarse koppel Gabriela en Stefani Stojeva.

