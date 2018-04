Voorschoten komt met eigen 'verlanglijstje'

VOORSCHOTEN - Het Haagse Verlanglijstje dat Omroep West in het leven heeft geroepen, lijkt navolging te krijgen in Voorschoten. De gemeente roept haar inwoners via internet op met ideeën te komen om Voorschoten mooier of beter te maken.

Momenteel wordt er in Voorschoten door de VVD, GroenLinks en D66 onderhandeld over de plannen voor de komende vier jaar. De partijen zien graag de input van de Voorschotenaren in het nieuwe coalitieakkoord. Vóór zondag 6 mei kunnen de inwoners hun ideeën mailen. Of het nu gaat om een compleet uitgewerkt plan of om een tip.

In Den Haag, waar Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks druk bezig zijn om tot een coalitieakkoord te komen, ligt sinds deze week het Haagse Verlangslijstje op de onderhandelingstafel. Omroep West verzamelde in de afgelopen weken meer dan 270 klachten, boodschappen, wensen en oplossingen van Hagenaars over onder meer gevaarlijke verkeerssituaties, parkeren en bomenkap. Dit Haagse Verlanglijstje werd overhandigd aan de politici.



Betrokken inwoners

De gemeente Voorschoten richt zich rechtstreeks tot haar inwoners. In Den Haag zijn de onderhandelaars in elk geval blij met het Haagse Verlanglijstje. 'Het is heel goed dat zoveel mensen zich betrokken voelen', zei VVD-leider Boudewijn Revis bij de overhandiging. 'Wij proberen een goed akkoord te maken en dan gaat het niet alleen om grote zaken, maar ook om kleine dingen die voor mensen belangrijk zijn.'

