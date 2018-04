Kiran Badloe nadert podium bij wereldbeker windsurfen in Hyères

DEN HAAG - Windsurfer Kiran Badloe heeft bij de wereldbeker zeilen in Hyères het podium binnen handbereik. Hij klom op een dag met weinig wind naar de vierde plek in het klassement na acht races. Hagenaar Badloe opende nog matig met de 32ste plek, die hij nu als aftrekresultaat heeft staan. Met de derde plaats herstelde de 23-jarige plankzeiler zich goed.

De Fransman Pierre Le Coq leidt met 51 punten. Badloe heeft zeventig punten en staat op zeven punten van het brons. Dorian van Rijsselberghe, de Nederlandse rivaal van Badloe voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020, blijft in Frankrijk vooralsnog steken in de middenmoot.

De tweevoudig olympisch kampioen kwam twee keer als 22ste binnen. Hij bezet de teleurstellende 31ste plaats in het klassement. 'DVR' mist naar eigen zeggen nog de vereiste scherpte, omdat hij in de afgelopen winter minder trainingsuren heeft gemaakt dan in andere jaren.



De Geus en Bouwmeester

Bij de vrouwen neemt olympiër Lilian de Geus uit Den Haag na zeven races de achtste plek in. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 finishte ze als vierde.

Marit Bouwmeester verstevigde in de Laser Radial haar leidende positie. De olympisch kampioene uit Voorburg won de vijfde race en kwam als tiende binnen in de zesde. Haar voorsprong op nummer twee Maité Carlier uit België bedraagt nu vijftien punten.

LEES OOK: Olympisch kampioen Marit Bouwmeester aan kop in Hyères