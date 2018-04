Deel dit artikel:











IN BEELD: Zo viert Den Haag Koningsnacht

DEN HAAG - Traditiegetrouw stond de dag voor Koningsdag in Den Haag weer in het teken van Koningsnacht. Tijdens The Life I Live traden onder anderen Kraantje Pappie en Pete Philly op. Omroep West zet de mooiste plaatjes van Koningsnacht op een rij.

Op stap tijdens Koningsnacht en Koningsdag? Neem een jas mee! Kraantje Pappie tijdens Koningsnacht op het Lange Voorhout (Foto: Richard Mulder)

Het publiek op het Lange Voorhout tijdens Koningsnacht (Foto: Richard Mulder)

Duizenden feesten met Kraantje Pappie tijdens Koningsnacht. (Foto: Omroep West)

Rapper Pete Philly tijdens Koningsnacht (Foto: Richard Mulder)

Het publiek tijdens The Life I Live (Foto: Richard Mulder)

Ook op het Plein was het druk (Foto: Omroep West)

Foto: Omroep West