Tien jongeren krijgen Haags jeugdlintje

DEN HAAG - Tien jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar hebben donderdag uit handen van burgemeester Pauline Krikke het Haagse Jeugdlintje gekregen. Dat lintje is bedoeld voor kinderen en jongeren in Den Haag die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad. De gemeente ziet ze als een inspiratie voor alle jeugdigen in Den Haag.

'Het is toch geweldig dat jonge mensen zich zo inzetten voor onze stad,' aldus burgemeester Krikke. 'Ik ben echt onder de indruk van het vele vrijwilligerswerk dat mensen doen in Den Haag. Dat kinderen en jongeren op hun jonge leeftijd ook al helpen bij sportclubs, de stadsboerderij, een buurtpreventieteam, het zoeken naar werk voor leeftijdsgenootjes of bij wat dan ook, vind ik echt heel bijzonder. Terecht dat we daar als stad het Haags jeugdlintje voor uitreiken!'

Hieronder de tien kinderen en jongeren die een jeugdlintje hebben gekregen:



Daniëlle van den Hil (12)

Zo zit de 12-jarige Daniëlle in de jeugdraad 'Onderzoeksbengels' van VoorWelzijn. Die raad onderzoekt onder meer de klantvriendelijkheid voor kinderen, verkeersveiligheid en het aantal leuke activiteiten voor kinderen. Als vrijwilliger bij zwemvereniging Triton helpt Daniëlle leeftijdsgenoten bij het aanleren van zwemtechnieken.

Anastasia Dekker (13)

Anastasia werkt als vrijwilliger voor Stichting Leergeld, die jongeren uit gezinnen met een laag inkomen ondersteunt. Anastasia is een actief lid van voetbalclub SVC’08 en sinds januari is ze ook één van de ‘reporters’ in Bezuidenhout-West. Samen met 11 andere kinderen inventariseert ze op dit moment speelplekken in de wijk en kijkt of daar verbeteringen mogelijk zijn.

Justin Groenland (13)

Justin werkt al drie jaar dagelijks op Stadsboerderij Op den Dijk. Hij helpt bij het voeren en bij het schoonmaken van de hokken. Op de stadsboerderij zijn zij heel erg blij met hem. Justin staat bekend als een vriendelijke jongen met oog voor de dieren en voor wat zij nodig hebben.

Jolien de Munck (18) en Sterre Antonisse (18)

Ook voor sportverenigingen zijn vrijwilligers onmisbaar. Jolien en Sterre zetten zich in voor zwemvereniging DSZ. Jolien is sinds 2016 trainster van de jongste wedstrijdgroep synchroonzwemmen, werkt als coach tijdens wedstrijden en heeft zich laten scholen als jurylid. Sterre geeft al zes jaar les aan kinderen vanaf 4 jaar en is regelmatig beoordelaar bij regionale schoonspringwedstrijden.

Mohamed Rabari (18)

Mohamed is zeer actief bij sportactiviteiten en andere bijeenkomsten in de Schilderswijk. Vanuit Stichting 2gather zet hij zich drie keer per week in om jongeren te laten sporten. Hij houdt orde in de sporthallen en tijdens bijeenkomsten. Mohamed is een rolmodel bij 'gezonde leefstijl voorlichtingen' bij de VO-league van ADO Den Haag in de Maatschappij. Mohamed heeft al vele jongeren weten te motiveren om ook vrijwilligerswerk in de wijk te doen. Die positieve invloed heeft hij in de sporttuinen, De Mussen, Stichting MJG, het Stagehuis en bij andere bijeenkomsten.

Yassine Bensalami (22)

Yassine is betrokken bij het Buurt Preventie Team Jacob van Campenplein. Dat doet hij al zo’n drie jaar. Hij begeleidt en motiveert jongeren om werk te zoeken. Als jongeren problemen hebben, dan zal hij zijn uiterste best doen om te helpen. Veel jongeren zien Yassine als een rolmodel.

Somar Yhyia (19)

Somar kwam zo’n drie jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland en is als vrijwilliger actief voor Culture Clash4U. Hij is begonnen met het maken van graffiti's in 'The Hague Youth Factory', waarna hij al gauw workshops ging geven aan leeftijdsgenoten. Nu is Somar zo’n tien uur per week in het jeugdcentrum aanwezig, waar hij vooral met kunstprojecten jongeren begeleidt en motiveert.

Ammar Ahmed (18)

Ammar raakte geïnspireerd door Somar Yhyia en werkt ook als vrijwilliger voor Culture Clash4U. Ammar doet het beheer van 'The Hague Youth Factory' en werkt twee dagen per week in het jeugdcentrum. Hij motiveert en inspireert de aanwezige jongeren. Zij zien Ammar als voorbeeld.

Ayet Suudioglu (22)

Ayet is op eigen initiatief een JongerenPreventieTeam begonnen om zo meer verbinding in de wijk Laak te creëren. Ayet ging in gesprek met jongeren in de wijk, die tot op dat moment eigenlijk meer als overlastgevend werden gezien. Het lukte hem om deze jongeren positief te activeren en nu lopen zij regelmatig een ronde door de wijk. Tijdens vakanties is Ayet ook actief in de wijk aanwezig. Hij organiseert toernooitjes voor jongeren en 'houdt een oogje in het zeil'.