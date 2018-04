Man met herseninfarct krijgt geldboete voor 16 hennepplanten

DEN HAAG - Arie (63) komt niet uit zijn woorden. Hij stamelt en zegt iets onverstaanbaars. De politierechter kijkt hem vragend aan. Arie heeft een herseninfarct gehad, waardoor zijn spraakvermogen is aangetast. Maar ondanks zijn handicap moet de Hagenaar vandaag uitleggen waarom hij hennep heeft geteeld in zijn portiekwoning.

De Hagenaar kan zelf eigenlijk alleen gesloten vragen beantwoorden. Arie's vrouw is meegekomen om hem te helpen met het beantwoorden van vragen. Ze mag bij wijze van uitzondering naast haar man zitten. Normaalgesproken zitten familieleden een paar meter achter de verdachte op de stoelen bestemd voor het publiek.

Volgens de officier van justitie heeft Arie 16 hennepplanten geteeld in zijn huis. Verder had hij bijna een kilo henneptoppen in zijn bezit en hij zou illegaal stroom hebben afgetapt. 'Het lijkt me het beste dat ik u voorlees wat de politie heeft opgeschreven', zegt de rechter, 'en dan kunt u bevestigen of ontkennen.'

Ze leest voor dat de politie naar het huis van Arie kwam, omdat zijn zoon onwel was geworden. De politie liep door het hele huis om te kijken hoe de jongen naar buiten moest en toen vonden ze een tentje. 'Daar stonden 16 potten met stekjes in, en die zak met toppen.' Ze gaat verder: 'U heeft verklaard dat u af en toe hennep rookt tegen stress en uw vrouw ook.' Arie knikt.

'Maar de diefstal van stroom, dat klopt niet zegt u. Al heeft de politie gezien dat de verzegeling was verbroken en verwijderd. U zou voor 2.000 euro aan stroom hebben gestolen,' zegt de politierechter. Arie begint druk met zijn hoofd te schudden. 'Niets genomen,' zegt hij. Zijn vrouw bevestigt dat: 'Mijn man heeft daar geen verstand van en ik ook niet.'

De politierechter wil van Arie weten of hij wist dat 16 hennepplanten telen verboden is. 'Je mag er maar vijf hebben, toch?' en zij kijkt vragend naar de aanklager. De officier van justitie corrigeert de politierechter. 'Je mag ze niet hebben, maar het wordt gedoogd. Als de politie ze vindt dan worden de planten weggehaald, maar je wordt voor vijf planten niet vervolgd.'

Arie schudt zijn hoofd, maar de officier houdt hem voor dat hij in 2007 ook is veroordeeld voor het telen van hennep. 'Hoe kan het dat u zegt dat u niet wist dat het niet mag?' Arie hakkelt en komt niet uit zijn woorden. Zijn vrouw neemt het woord: 'Hij wil weer hennep kweken, maar van mij mag het niet meer.'

De officier neemt het Arie kwalijk dat hij het gevaar van hennepteelt niet inziet. 'Regelmatig ontstaat er brand. En ik vind het verontrustend dat u zegt dat u het weer gaat doen.' Ook de politierechter zit ermee. 'Ik ga niet net zo'n preek afsteken als de officier, maar u moet zich beseffen dat er zware straffen op het telen van hennep staan.'

De politierechter denkt niet dat Arie stroom heeft gestolen. Maar voor de 16 plantjes krijgt hij wel straf: een geldboete van 750 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk. 'U hoeft niet naar de cel en u kunt geen werkstraf uitvoeren, maar die 500 euro hangt als een soort waarschuwing boven uw hoofd.'

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks: 'Bij de politierechter.' Meer verhalen lezen?