'Leuke jasjes en broeken' te koop op vrijmarkt De vrijmarkt op de Fred | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De bekende vrijmarkt op de Frederik Hendriklaan in Den Haag trekt vrijdagmorgen al veel 'handelaars'. De eerste mensen waren al om 4.30 uur op de Fred om een plekje te bemachtigen op de jaarlijkse vrijmarkt, zo bleek vrijdagochtend in Muijs in de Morgen op Radio West.

Voor koopjesjagers liggen er veel 'leuke jasjes en broeken' klaar, zo bleek tijdens een eerste rondgang over de Haagse vrijmarkt in 'de Fred'. Veel plekken op de Frederik Hendriklaan zijn al vroeg geclaimd met stoepkrijt of kleedjes. In heel de regio worden de jaarlijkse vrijmarkten gehouden. Radio West besteedt de hele dag aandacht aan de vrijmarkten. Twee verslaggevers zijn de hele dag op pad. Ook de Facebookpagina van Omroep West staat vandaag grotendeels in het teken van Koningsdag. LEES OOK: Dit is er in onze regio te doen tijdens Koningsdag