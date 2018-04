Deel dit artikel:











LIVE: Rondje op de vrijmarkt in Katwijk met Curt Fortin Camerman Henk Welink, presentator Curt Fortin en producer Sousan Atta. (Foto: Omroep West)

KATWIJK - Wie Koningsdag zegt, zegt natuurlijk ook meteen vrijmarkt. En deze hele Koningsdag rijdt onze verslaggever Curt Fortin samen met zijn cameraman de regio door om te snuffelen in de prullaria die op alle kleedjes wordt aangeboden. Vrijdagochtend stopten ze al in Gouda en Alphen aan den Rijn, nu is het team in Katwijk. Kijk hieronder live mee!