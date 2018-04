Deel dit artikel:











Koningsdag: waar vind je iets anders dan patat? Koningsdag in Zoetermeer (Foto Omroep West)

REGIO - Wie een halve dag over een vrijmarkt struint wil natuurlijk ook wat eten. Patat is alomtegenwoordig, maar kan je ook overal speciaal Koningsdag-eten krijgen? Dat valt nog niet mee, zo bleek in elk geval in Zoetermeer en Delft.

In Delft biedt een restaurant aan de Markt koningsbroodjes aan, en een straat verderop serveert de Happy Tosti een oranje-ontbijt, inclusief oranjegekleurde tosti en sinaasappelyoghurt. 'Het loopt hartstikke goed,' vertelt tostibakker Jordi. 'We zitten al urenlang vol. En het is toch ook leuk om iets speciaals te doen op een dag als dit?' Ook bij Brasserie Napoleon in Zoetermeer denken ze er zo over. Er zijn oranje slagroomsoezen van reuzenformaat, maar gastvrouw Ingrid adviseert iets anders: 'Ik zou zeker een broodje worst nemen, dat past ook goed bij het weer van vandaag.' LEES OOK: IN BEELD: Drukte en gezelligheid tijdens Koningsdag