The Life I Live zit er op: 'Door op adrenaline en dan uitrusten'

DEN HAAG - Het festival The Life I Live in Den Haag zit er op. Organisator Arthur Pronk is een tevreden man: 'De sfeer was geweldig.'

The Life I Live trok volgens de organisator 300.000 bezoekers. 'En we gaan vandaag nog door tot 20.00 uur. Tot nu toe zijn we erg tevreden. Wel weinig slaap gehad, maar we knallen door op adrenaline en dan uitrusten,' zegt de organisator vrijdagmiddag op Radio West in Studio Haagsche Bluf.

Met name tijdens de Koningsnacht was het erg druk in de binnenstad. 'Vooral bij Kraantje Pappie en Son Mieux stond het helemaal vol, maar ook op andere plekken in de stad was het erg druk.' Even moest de Grote Markt afgesloten worden omdat het te druk was. 'Maar dat gaf geen problemen.' Volgens Pronk zijn er twee arrestaties verricht. 'Twee te veel natuurlijk, maar er zijn geen grote incidenten geweest.'



Achtste keer

Het gratis festival werd dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Op acht buitenpodia waren tal van artiesten te bewonderen. 'Ook de silent disco was een groot succes, daar stonden echt de hele avond lange rijen.'