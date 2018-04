Deel dit artikel:











Knuffel Wout logeert nachtje in de cel maar wil graag weer naar huis Gevonden knuffel | Foto: Politie Overbosch

DEN HAAG - De politie Overbosch in Den Haag is niet alleen druk met boeven vangen, soms is er ook opvang van bijzondere gasten nodig. Zoals knuffel Wout.

'Wout' werd gevonden op de kermis op het Malieveld, zo is te lezen op Facebook. Agenten namen het pluche beestje mee naar het bureau en gaven de roze knuffel de naam Wout. We zien knuffel Wout op foto's op de kermis, op de politiewagen en in de cel. 'Deze knuffel wil graag weer bij zijn baasje slapen', schrijft de politie op Facebook. 'Wie kent het kindje dat bij deze knuffel hoort?'