Tunnel Rotterdamsebaan voor helft geboord

De boormachine is gebouwd in Duitsland. Foto gemeente Den Haag

DEN HAAG - De boormachine Catharina-Amalia die de tunnel graaft voor de Rotterdamsebaan in Den Haag heeft haar diepste punt bereikt.

Gemeten vanaf de onderkant van de boormachine, bevindt ze zich 33 meter onder de grond. Dit is 31 meter onder NAP. De boor is nu onder tuincomplex Arentsburgh in Voorburg, op zo'n 150 meter afstand, voordat ze onder de Prinses Mariannelaan doorgaat.

Afgelopen week had ze 817 meter geboord. Dat betekent dat de boormachine op de helft is van de 1641 meter lange noordelijke buis van de Victory Boogie Woogietunnel.



Omhoog

Vanaf nu gaat de boor langzaam weer omhoog, zodat zij eind juni in de 16 meter diepe ontvangstschacht in de Binckhorst in Den Haag aankomt.

LEES OOK: Ruim een kwart van tunnelbuis Rotterdamsebaan geboord