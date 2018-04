Deel dit artikel:











Auto klem tussen paal en tram; twee gewonden Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag is een auto in botsing gekomen met een voertuig van RandstadRail lijn 3. De auto zit klem tussen de tram en een paal van de bovenleiding.

De twee inzittenden zijn door de brandweer uit de auto gehaald. Een van hen is volgens de nieuwssite Regio 15 met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De ander is ook naar het ziekenhis gebracht. Een grote kraan van de brandweer werd ingezet om de tram op te tillen. Vanwege het ongeval rijdt tram 3 van Zoetermeer naar HMC Westeinde en dan verder via de route tram 2 naar Kraayenstein. Volgens HTM zijn tram 11 en 12 én bus 23 en 26 mogelijk een alternatief.