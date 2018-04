Krikke: 'Ik kan niets met informatie over As-Soennah Moskee'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag kan niets met de informatie die ze van de AIVD krijgt over de buitenlandse financiering van moskeeën. Dat zegt burgemeester Pauline Krikke zaterdag in een reactie op een publicatie van NRC en Nieuwsuur. 'Gemeenten hebben geen enkele wettelijke mogelijkheid om instellingen tot openheid te dwingen over buitenlandse financiering', aldus Krikke. 'Daar zit mijn grootste bezwaar.'

Aanleiding voor de uitspraken is onderzoek van NRC en Nieuwsuur waaruit blijkt dat de AIVD de gemeente Den Haag heeft geïnformeerd over een omstreden financier van de As Soennah-moskee. Het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst steun van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling die in verband wordt gebracht met terrorisme.

Krikke noemt de uitkomsten van het onderzoek 'ernstig en zeer zorgwekkend.' Maar zijn de wettelijke mogelijkheden ontoereikend.

Kabinet





Daarom hoopt ze samen met het kabinet maatregelen te nemen tegen 'onwenselijke invloed'. 'Ontwrichtende boodschappen over bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis die in onze samenleving worden verspreid, ondermijnen onze manier van leven, onze democratische rechtsstaat. Dat is ontoelaatbaar. Daar moeten we tegen optreden', aldus Krikke.

LEES OOK: Rechter: Gebiedsverbod omstreden imam Fawaz terecht opgelegd