Grote zorgen in Tweede Kamer en gemeenteraad over As Soennah-moskee De As-Soennah moskee (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Diverse partijen in de Tweede Kamer en de Haagse gemeenteraad maken zich grote zorgen over de banden van de Haagse As Soennah-moskee met een omstreden financier uit Koeweit. Onder meer PVV-leider Geert Wilders wil Mark Rutte snel aan de tand voelen. Regeringspartij ChristenUnie verwacht dat het kabinet maatregelen gaat nemen. De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil een spoeddebat.

Het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst AIVD steun van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling die in verband wordt gebracht met terrorisme. Dat bevestigen verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar aan NRC en Nieuwsuur. Volgens NRC en Nieuwsuur was de geldschieter Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), waarvan twee buitenlandse vestigingen op de Amerikaanse terrorismelijst staan.

Levensgevaarlijk Geert Wilders wil de moskee aan de Fruitweg in Den Haag sluiten. 'Terreurorganisatie uit Koeweit financiert Haagse As Soennah moskee, waar de gewapende jihad, de doodstraf voor afvalligen en vrouwenbesnijdenis wordt gelegitimeerd en aangemoedigd', schrijft de PVV-leider op Twitter. 'Het openhouden van zo’n moskee is levensgevaarlijk en onverantwoord.'



Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, schrijft op Twitter: 'Het huidige kabinet moet nu gaan doen wat het vorige steeds weer naliet: onze vrijheid verdedigen tegen de import van onvrijheid vanuit oa Golfstaten.'

Ook bij CDA-kamerlid Pieter Omtzigt zijn er zorgen. Hij vindt dat de Belastingdienst de moskee haar status als goed doel en de bijbehorende belastingvoordelen moet afnemen. Hij noemt de situatie 'bizar'.

De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd en schriftelijke vragen ingediend. 'De burgemeester moet die haathut direct sluiten en alle activiteiten verbieden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid', zegt fractievoorzitter Karen Gerbrands.

Oliedollars Ook de fractie van de ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad wil dat de gemeente actie onderneemt. 'Deze onvrije landen hebben niets te zoeken hebben in Den Haag, maar beïnvloeden met hun oliedollars en fundamentalistische islam wel onze Haagse burgers', zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis. 'Daar moeten we ons met hand en tand tegen verzetten.' LEES OOK: Haagse as-Soennah moskee: 'Wij dulden geen beïnvloeding'