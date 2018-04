Deel dit artikel:











Japanse Tuin in Den Haag voor even weer open De Japanse Tuin op landgoed Clingendael. (Foto: Archief)

DEN HAAG - De beroemde Japanse Tuin op het Haagse landgoed Clingendael is vanaf zaterdag weer even open. De kwetsbare tuin is slechts acht weken per jaar geopend. De ruim honderd jaar oude tuin trekt iedereen jaar tienduizenden bezoekers.

De tuin is in het voorjaar en najaar slechts enkele weken geopend. Zaterdag is de opening van de eerste periode van dit jaar, die duurt tot 10 juni. De tuin gaat daarna pas weer open in oktober. De kwetsbaarheid van de tuin brengt ook een aantal regels met zich mee. Zo zijn honden, buggy's en elektrische aangedreven hulpmiddelen verboden in de tuin. Ook wordt er streng gekeken naar het maximum aantal bezoekers LEES OOK: Nelis Middel is al 19 jaar hovenier in de Japanse tuin in Den Haag: 'Het verveelt nooit'