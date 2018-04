Twee agenten gewond tijdens aanhouding in Katwijk

KATWIJK - Tijdens een aanhouding van een 25-jarige Rijnsburger in Katwijk zijn twee agenten gewond geraakt.

De politie kreeg een melding dat een klant uit een café aan de Voorstraat was gezet. Hij bleef daarna stennis maken en schopte tegen de deur van het café. Agenten wilden hem in de Dwarsstraat aanhouden voor het verstoren van de openbare orde. Hierbij sloeg hij meerdere keren op een agent in en gaf een andere agent een kopstoot.

De twee agenten raakten daarbij lichtgewond en zijn in een ambulance onderzocht. Ze hebben aangifte gedaan tegen de 25-jarige verdachte. Hij zit nog vast.