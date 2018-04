Scheveningen en Quick Boys blijven steken op gelijkspel in derby

DEN HAAG - In de topper van de derde divisie hebben Scheveningen en Quick Boys met 0-0 gelijkgespeeld. In een tamme wedstrijd kon geen van de ploegen echt overtuigen. De kans die de ploegen hadden op een eventueel kampioenschap is na vanmiddag zo goed als verdwenen. Koploper Spakenburg wist namelijk te winnen en staat acht punten voor op nummer twee Scheveningen.

Quick Boys -dat zonder Dirk Kuijt speelde- was in de eerste helft iets gevaarlijker. Scheveningen juist in de tweede helft. Beide ploegen hadden enkele grote kansen maar konden deze niet omzetten in doelpunten. De keepers van beide ploegen waren op dreef.

Voor Quick Boys is het seizoen voorbij. De ploeg is zo goed als zeker uitgeschakeld voor de nacompetitie en speelt de laatste vier wedstrijden voor de eer. Scheveningen pakte al een periodetitel en kan zich in de laatste vier wedstrijden voorbereiden op de nacompetitie.

Scoreverloop Scheveningen - Quick Boys 0-0