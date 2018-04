Deel dit artikel:











FC Lisse heeft weer wat ademruimte; wint nipt van Rijnsburgse Boys Bas Buimer loopt juichend weg na de 2-0 (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse heeft Rijnsburgse Boys met 3-2 over de knie gelegd. Lisse stond na een half uur al met 3-0 voor. Rijnsburgse Boys drong met twee doelpunten nog wel aan in de tweede helft. Het was te weinig. Door de overwinning verlaat Lisse langzaam maar zeker de nacompetitieplaatsen.

Vooral Martin van Eeuwijk liet zich in de eerste helft zien. Hij was met een slimme assist en een doelpunt weer op dreef voor de thuisploeg. De tweede helft vocht Rijnsburgse Boys terug. De 3-2 viel echter een halve minuut voor het laatste fluitsignaal waardoor de overwinning van Lisse nooit echt in gevaar kwam. Lisse heeft door de drie punten van vandaag en de winstpartij op De Treffers afgelopen week een klein gat geslagen met de nacompetitieplaatsen. Veilig zijn ze op Ter Specke nog lang niet. Er komen nog vier finales aan voor FC Lisse. Rijnsburgse Boys is uitgevoetbald dit seizoen.

Scoreverloop FC Lisse - Rijnsburgse Boys 3-2 (3-0): 1-0 Van der Putten, 2-0 Buimer, 3-0 Van Eeuwijk, 3-1 Opoku, 3-2 Van Oijen